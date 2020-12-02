Адвокаты Ефремова не убедили суд смягчить приговор актеру

По мнению судей, все смягчающие обстоятельства уже были учтены

Мосгорсуд отказался снижать срок наказания актеру Михаилу Ефремову. Новые адвокаты артиста не смогли убедить судей в том, что выплата компенсаций потерпевшей стороне во время следствия – достаточное основание для еще большего смягчения приговора. Это уже было учтено при определении наказания, говорится в апелляционном определении.

"Вопреки доводам защитников, действия, совершенные по поручению подсудимого Ефремова в части перечисления потерпевшим денежных средств в размере 200 тыс. рублей каждому, суд первой инстанции обоснованно признал в качестве смягчающего обстоятельства, однако счел, что это не может считаться добровольным возмещением имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления", - говорится в определении.

В документе указано, что ко времени вынесения приговора сын погибшего в ДТП Сергея Захарова требовал от подсудимого более 1 миллиона рублей – и остальные действия, направленные на компенсацию ущерба, Ефремов совершил уже после начала рассмотрения его жалобы. Кроме того, отмечается в документе, суд приговор суда первой инстанции верен – поскольку подсудимый в момент преступления был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и вообще имеет синдром зависимости от алкоголя.

В ДТП с участием актера Михаила Ефремова погиб Сергей Захаров. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулась с автомобилем, за рулем которого находился курьер интернет-магазина. Водитель скончался по дороге в больницу. Ефремова приговорили к 7,5 годам колонии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"