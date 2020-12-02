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Адвокаты Ефремова не убедили суд смягчить приговор актеру

08:43
  • среда
  • 02 декабря 2020

По мнению судей, все смягчающие обстоятельства уже были учтены

Мосгорсуд отказался снижать срок наказания актеру Михаилу Ефремову. Новые адвокаты артиста не смогли убедить судей в том, что выплата компенсаций потерпевшей стороне во время следствия – достаточное основание для еще большего смягчения приговора. Это уже было учтено при определении наказания, говорится в апелляционном определении.
Ефремов пропал по дороге в колонию

"Вопреки доводам защитников, действия, совершенные по поручению подсудимого Ефремова в части перечисления потерпевшим денежных средств в размере 200 тыс. рублей каждому, суд первой инстанции обоснованно признал в качестве смягчающего обстоятельства, однако счел, что это не может считаться добровольным возмещением имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления", - говорится в определении.

В документе указано, что ко времени вынесения приговора сын погибшего в ДТП Сергея Захарова требовал от подсудимого более 1 миллиона рублей – и остальные действия, направленные на компенсацию ущерба, Ефремов совершил уже после начала рассмотрения его жалобы. Кроме того, отмечается в документе, суд приговор суда первой инстанции верен – поскольку подсудимый в момент преступления был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и вообще имеет синдром зависимости от алкоголя.

В ДТП с участием актера Михаила Ефремова погиб Сергей Захаров. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулась с автомобилем, за рулем которого находился курьер интернет-магазина. Водитель скончался по дороге в больницу. Ефремова приговорили к 7,5 годам колонии.

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