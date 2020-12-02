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Асмус посетовала на тяжелую жизнь

08:56
  • среда
  • 02 декабря 2020

Актриса опубликовала в Сети депрессивный пост

Актриса Кристина Асмус пожаловалась подписчикам на свою безрадостную жизнь. Звезда заявила, что устала от нехватки положительных эмоций и счастья.
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Асмус намекнула поклонникам, что причина ее печали кроется в человеческих отношениях. По словам знаменитости, она продолжает верить в чудеса, но жизнь ее постоянно "отрезвляет".

"Меня просто выворачивает… Как же мало людей среди людей. Каждый раз на какое-то чудо надеюсь. Но жизнь отрезвляет все больнее и больнее...", - написала актриса в Instagram.

Поклонники призвали девушку не расстраиваться и не падать духом, а также всегда помнить, что рано или поздно жизнь наладится.

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