Ученые оценили вероятность взрыва Солнца

Взрыв соседней звезды может оказать влияние на наше светило

В Российской академии наук (РАН) оценили вероятность внезапного взрыва Солнца.

Такое происшествие крайне маловероятно, поскольку за Солнцем установлен постоянный контроль, рассказал РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

"Крайне маловероятно. Поведение Солнца, как термоядерного реактора, просчитывается и проверяется", - подчеркнул он.

Катастрофическое внешнее воздействие на Солнце может привести максимум к взрыву соседней звезды. Однако все ближайшие к Земле звезды находятся в десятках световых лет. Любые другие прогнозы не будут основаны на научном знании, отметил директор института.

"Также, например, можно предположить, что появятся злобные инопланетяне и покорят нас. Мы знаем огромное количество вариантов, когда звезды взрываются, но это не наш случай", - сказал Петрукович.

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