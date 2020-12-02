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"Коронавирус не страшен": Киркоров с размахом отметил 9-летие дочери

09:33
  • среда
  • 02 декабря 2020

Поздравить девочку с днем рождения пришли звезды эстрады

Несмотря на пандемию коронавируса и действующие ограничения, король российской эстрады Филипп Киркоров с размахом отметил день рождение дочери Аллы-Виктории. На девятилетии девочки собрались звезды отечественного шоу-бизнеса и их дети.

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Фото и видео с шикарного праздника Киркоров разместил в сторис Instagram. На снимках видно, что российские селебрити не слишком переживают о соблюдении социальной дистанции и масочного режима.

"Этот вирус никому не страшен, если у нас такая защита есть. Это наша любовь, наши отношения. И, поверьте, здесь сегодня немного вас. Но вы мне самые дорогие люди. Во главе с Бедросом, который гордо восседает в свои 88 лет", - заявил сам певец.

О торжестве в честь дочери Киркорова высказался и Сергей Лазарев, который тоже присутствовал на празднике. "Сегодня весь свет шоу-бизнеса собрался на дне рождения. Празднично, красочно. Но мы держим дистанцию. Вот буквально снял маску, чтобы перекусить, но сейчас обратно надену", - написал музыкант в Сети.

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