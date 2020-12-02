На президентских выборах в США пропали почти 300 тысяч бюллетеней

Исчез целый грузовик

На президентских выборах в США пропал целый грузовик с бюллетенями. Сообщившее об этом факте издание Washington Examiner пишет и о других фальсификациях, сопровождавших голосование, которое состоялось 3 ноября.

Журнал приводит свидетельство водителя субподрядчика Почтовой службы Джесси Моргана. Он рассказал, что 21 октября перевозил 288 тысяч заполненных бюллетеней из штата Нью-Йорк в Пенсильванию, где его грузовик просто исчез.

По словам еще одного сотрудника, в Висконсине утром 4 ноября более 100 тысяч бланков были пронумерованы другой датой. Это сделали, чтобы документы можно было учесть при подсчете голосов. Издание также сообщает, что голоса, отданные за действующего президента - республиканца Дональда Трампа - в Мичигане и Пенсильвании отсортировывали в корзины с надписью "Недоставленная деловая почта". Наблюдались нарушения и при работе с машинами по обработке голосов.

Несмотря на все приведенные свидетельства, Минюст и ФБР заявили, что не выявили масштабных фальсификаций, которые могли бы изменить результаты голосования. Ведущие американские СМИ также утверждают, что на выборах 3 ноября демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков – чего достаточно для победы над Трампом.

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