300-килограммового француза эвакуировали из дома подъемным краном (видео)

Для этого пришлось разрушить часть фасада

Жителя французского города Перпиньян пришлось эвакуировать из дома при помощи подъемного крана, чтобы доставить в больницу.

52-летний Ален Панабьер весит 300 килограммов. Летом 2019 года он сломал бедро и не смог самостоятельно выбраться из квартиры. Больше года он пытался достучаться до разных инстанций и даже писал письмо на имя министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

В результате власти обратили на него внимание и одобрили эвакуационные мероприятия. Для того, чтобы извлечь Алена из жилища, пришлось расширить окно квартиры и дополнительно укрепить фасад дома. Чтобы не рисковать, всех соседей попросили покинуть здание.

Во вторник, 1 декабря, француза поместили в контейнер и с помощью крана опустили на землю. Все прошло успешно. В операции принимали участие полицейские, медики, пожарные и сотрудники мэрии – всего 50 человек.

На данный момент Ален находится в больнице, которая специализируется на людях с избыточным весом. Его адвокат рассказал изданию La Dépêche du Midi, что его клиент впервые за долгое время спит в кровати, так как в собственной квартире ему приходилось лежать на полу.

"Сегодня вечером он впервые за долгое время спал в настоящей постели. Он очень устал. Он беспокоится о своем будущем: сможет ли он снова ходить, будут ли ампутировать ногу?", - передал тревогу Алена правозащитник.

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