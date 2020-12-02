ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рудковская блеснула на дне рождения дочери Киркорова

10:10
  • среда
  • 02 декабря 2020

В качестве подарка она выбрала вещи люксового бренда

Светская львица Яна Рудковская посетила день рождения дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории, которой 1 декабря исполнилось 9 лет. Продюсер, недавно снова ставшая мамой, в очередной раз доказала, что материнство не мешает ей блистать на светских мероприятиях.
"Коронавирус не страшен": Киркоров с размахом отметил 9-летие дочери

Праздник дочери Киркорова не стал исключением. Рудковская пришла на вечеринку в черном миди-платье из гипюра, которое дополнила ботильонами в цвет на устойчивом каблуке. В качестве подарка продюсер преподнесла имениннице несколько пакетов из бутика Baby Dior.

"О-о-о, Яна Александровна! Подарочки принесла! Baby Dior! Спасибо", - поблагодарил гостью певец. Алла-Виктория порадовалась подаркам и призналась, что они ей понравились.

"Маленький праздник для настоящей принцессы Аллы-Виктории в первый день зимы и в ее день рождения! С счастливым папой и моим большим другом Филиппом", - отозвалась Рудковская о торжестве в Сети.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Яна Рудковская
Яна Рудковская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.