Рудковская блеснула на дне рождения дочери Киркорова

В качестве подарка она выбрала вещи люксового бренда

Светская львица Яна Рудковская посетила день рождения дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории, которой 1 декабря исполнилось 9 лет. Продюсер, недавно снова ставшая мамой, в очередной раз доказала, что материнство не мешает ей блистать на светских мероприятиях.

Праздник дочери Киркорова не стал исключением. Рудковская пришла на вечеринку в черном миди-платье из гипюра, которое дополнила ботильонами в цвет на устойчивом каблуке. В качестве подарка продюсер преподнесла имениннице несколько пакетов из бутика Baby Dior.

"О-о-о, Яна Александровна! Подарочки принесла! Baby Dior! Спасибо", - поблагодарил гостью певец. Алла-Виктория порадовалась подаркам и призналась, что они ей понравились.

"Маленький праздник для настоящей принцессы Аллы-Виктории в первый день зимы и в ее день рождения! С счастливым папой и моим большим другом Филиппом", - отозвалась Рудковская о торжестве в Сети.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"