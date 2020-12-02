Компании Apple вчинили новый иск за обман владельцев смартфонов

Истец - европейская организация защиты прав потребителей

Компанию Apple снова поймали на обмане пользователей. Она умышленно замедляет работу своих смартфонов, чтобы подтолкнуть потребителей к покупке новых гаджетов. Организация защиты прав потребителей в Европе Euroconsumers требует через суд компенсации в размере 180 миллионов евро.

2 декабря Euroconsumers выступит с иском в судах Бельгии и Испании. Затем настанет черед итальянских и португальских пользователей. Основные претензии потребителей – к 3 миллионам моделей iPhone 6, iPhone 7 и iPhone SE, проданных в этих странах с 2014 по 2020 годы.

Как отмечают адвокаты, судебные обращения в отдельных странах способны привести к "эффекту снежного кома". Если одна европейская страна проявляет инициативу, другие следуют за ней. В феврале Apple оштрафовали на 25 миллионов евро во Франции - за введение потребителей в заблуждение. А до этого был 10-миллионный штраф в Италии – там выяснили, что обновление программного обеспечения для iPhone вызывает серьезные сбои и значительно снижает производительность гаджетов, напоминает Financial Times.

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