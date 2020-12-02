В Раде назвали позором пьяный дебош вице-премьера Украины в Турции

Украинский депутат сообщил о задержании Олега Уруского

Вице-премьер Украины Олег Уруский задержан полицией Турции за пьяный дебош в отеле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.

"Уруский задержан правоохранительной системой Турции за пьяный дебош в отеле, это когда в Турции объявлен карантин. Очередной позор для нашей страны", - написал Кива.

Депутат также вспомнил недавний случай, когда министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий при посещении Казахстана предоставил фальшивый ПЦР-тест на коронавирус.

"Как депутат Украины буду требовать от президента увольнения этих субъектов, позорящих нашу страну!" – пообещал Кива.

В июле 2020 года депутаты Рады одобрили назначение Олега Уруского на должность вице-премьера. Политик курирует в кабмине вопросы стратегических отраслей промышленности Украины.

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