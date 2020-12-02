ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бузова подарила 9-летней дочери Киркорова золотой iPhone

11:06
  • среда
  • 02 декабря 2020

Певец устроил шикарный праздник по случаю дня рождения дочери

Певица и телеведущая Ольга Бузова вместе со своим возлюбленным блогером Давидом Манукяном посетила праздник в честь девятилетия дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Звезда преподнесла девочке шикарный подарок.

"Коронавирус не страшен": Киркоров с размахом отметил 9-летие дочери
Рудковская блеснула на дне рождения дочери Киркорова

Бузова давно дружит с Киркоровым, поэтому пропустить торжество в честь его дочери звезда попросту не могла. На празднике певица появилась в приталенном жакете с поясом, лосинах и тяжелых ботинках. Стильная сумка Bottega Veneta и массивная золотая цепочка завершили образ.

Манукян и Бузова подарили девочке новый золотой iPhone, подарок вызвал восторг как у именинницы, так и у ее знаменитого отца. "Вау, золотой iPhone!" - удивился Киркоров.

На вечеринке ведущая чувствовала себя более чем комфортно – она пообщалась с Сергеем Лазаревым и Ани Лорак, а затем устроила зажигательные танцы с Давой, Киркоровым и сыном Яны Рудковской и Евгения Плющенко Гном Гномычем.

"Хоть и не свидание, но с близкими людьми. Самое главное — вместе. Мы на потрясающем празднике. Поздравляем маленькую принцессу и желаем ей счастья, любви, здоровья", - заявила Бузова, сидя на коленях у Манукяна.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Ольга Бузова
Ольга Бузова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.