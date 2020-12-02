Бузова подарила 9-летней дочери Киркорова золотой iPhone

Певец устроил шикарный праздник по случаю дня рождения дочери

Певица и телеведущая Ольга Бузова вместе со своим возлюбленным блогером Давидом Манукяном посетила праздник в честь девятилетия дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Звезда преподнесла девочке шикарный подарок.

Бузова давно дружит с Киркоровым, поэтому пропустить торжество в честь его дочери звезда попросту не могла. На празднике певица появилась в приталенном жакете с поясом, лосинах и тяжелых ботинках. Стильная сумка Bottega Veneta и массивная золотая цепочка завершили образ.

Манукян и Бузова подарили девочке новый золотой iPhone, подарок вызвал восторг как у именинницы, так и у ее знаменитого отца. "Вау, золотой iPhone!" - удивился Киркоров.

На вечеринке ведущая чувствовала себя более чем комфортно – она пообщалась с Сергеем Лазаревым и Ани Лорак, а затем устроила зажигательные танцы с Давой, Киркоровым и сыном Яны Рудковской и Евгения Плющенко Гном Гномычем.

"Хоть и не свидание, но с близкими людьми. Самое главное — вместе. Мы на потрясающем празднике. Поздравляем маленькую принцессу и желаем ей счастья, любви, здоровья", - заявила Бузова, сидя на коленях у Манукяна.

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