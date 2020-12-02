ФСБ пресекла производство поддельного алкоголя на полмиллиарда рублей

Для вывоза контрафакта привлекут более 30 грузовиков

Сотрудники ФСБ и Росгвардии ликвидировали крупное производство суррогатного алкоголя под видом известных брендов в Ярославской области.

Задержан руководитель подпольного производства. Им оказался гражданин одной из закавказских республик, находящийся в федеральном розыске, сообщили в ЦОС ФСБ.

На месте изготовления были изъяты более полумиллиона бутылок со спиртными напитками, 200 тысяч пустых тар, 40 паллетов с бочками спирта по 15 кубометров каждая, а также поддельные федеральные марки. Общая стоимость изъятой продукции составляет более 500 миллионов рублей.

"Для вывоза всего изъятого на площадки Росспиртпрома потребуется более 30 большегрузных машин грузоподъемностью 20 тонн", - добавили в ФСБ.

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