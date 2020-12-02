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Байден подтвердил намерение вернуть США в ядерную сделку с Ираном

10:17
  • среда
  • 02 декабря 2020

Демократ считает, что соглашение обеспечивает стабильность в регионе

Будущая американская администрация намерена работать над возвращением США в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Свое намерение подтвердил Джозеф Байден, которого ведущие СМИ уже называют избранным президентом Соединенных Штатов.
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По словам демократа, это соглашение контролирует ядерные разработки Тегерана – и является лучшим инструментом обеспечения стабильности в регионе. Если же такого договора не будет, то разработкой ядерного оружия могут заняться Саудовская Аравия, Турция, Египет и другие страны, заявил Байден в интервью газете The New York Times.

Будущая администрация Белого дома намерена в сотрудничестве с партнерами участвовать в переговорах. Также, по словам Байдена, будут разрабатываться дополнительные соглашения, которые укрепили бы ограничения в отношении иранской ядерной программы и ракетной программы Тегерана.

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