Байден подтвердил намерение вернуть США в ядерную сделку с Ираном

Демократ считает, что соглашение обеспечивает стабильность в регионе

Будущая американская администрация намерена работать над возвращением США в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Свое намерение подтвердил Джозеф Байден, которого ведущие СМИ уже называют избранным президентом Соединенных Штатов.

По словам демократа, это соглашение контролирует ядерные разработки Тегерана – и является лучшим инструментом обеспечения стабильности в регионе. Если же такого договора не будет, то разработкой ядерного оружия могут заняться Саудовская Аравия, Турция, Египет и другие страны, заявил Байден в интервью газете The New York Times.

Будущая администрация Белого дома намерена в сотрудничестве с партнерами участвовать в переговорах. Также, по словам Байдена, будут разрабатываться дополнительные соглашения, которые укрепили бы ограничения в отношении иранской ядерной программы и ракетной программы Тегерана.

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