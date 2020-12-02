В Стокгольме женщина годами держала взаперти собственного сына

Мужчина провел в изоляции почти 30 лет

Почти 30 лет в полной изоляции. В Стокгольме задержали женщину, которая годами держала взаперти собственного сына. Когда его, уже взрослого мужчину, все-таки вызволили из плена, он был без зубов, в ранах и ссадинах. Едва мог ходить и говорить.

Стоя спиной к камере, женщина с трудом подбирает слова. Словно пересказ фильма о маньяках, но самое жуткое, что произошедшее - не вымысел, а жестокая реальность. Пришла проверить квартиру своей родственницы. Открыв дверь, почувствовала резкий запах гнили. Повсюду увидела разбросанные кучи мусора. На кухне, забившись в угол, сидел испуганный человек.

- Мне показалось, что он напряжён, встревожен и немного напуган. В то же время он был явно счастлив меня видеть - я увидела, что на его лице ненадолго промелькнули радость и восторг. Его физическое состояние было ужасным! Отвратительные раны на икрах и на ногах. Во рту у него не осталось зубов - кроме двух чёрных в нижней челюсти. В квартире повсюду были лужи.

Говорил мужчина сбивчиво, периодически повторяя будто заученную фразу: другие люди желают ему зла, поэтому выходить на улицу ему запрещено. В мифическую угрозу извне так яростно верила его пожилая мать - именно поэтому 28 лет назад, забрав сына из школы, строго наказала ему никогда больше не покидать квартиру.

- Всё это время все соседи были уверены, что она живёт одна - по крайней мере мы никого с ней не видели. По общению с ней тоже не складывалось впечатления, что в квартире есть кто-то ещё. Одинокая пожилая женщина. Если честно, все просто в шоке.

За почти тридцать лет затворничества мужчина настолько сильно поверил в слова собственной матери, что даже не пытался бежать или звать на помощь. Помимо психологического давления, пожилая женщина, предположительно, избивала своего сына - на теле обнаружены синяки и раны.

"Женщина арестована. Её подозревают в незаконном лишении свободы человека, а также в нанесении тяжких телесных повреждений, что привело к отягчающим причинам болезни. Сейчас её допрашивает полиция - ей предоставили государственного адвоката", - сообщила прокурор Эмма Олссон.

Для законопослушной Швеции эта история - настоящий шок. Вопрос: как вообще удавалось так долго скрывать человека и почему его отсутствие никто не заметил, задают сейчас не только в правоохранительных органах. Что может грозить женщине, устроившей домашнюю тюрьму для собственного сына, пока тоже не ясно - полиция продолжает расследование. Нехорошая квартира в одном из районов Стокгольма сейчас опечатана.

Александра Сергомасова, Мария Миташева, Виталий Марченко. "ТВ Центр".

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