Коронавирус в России: военные доставили в Хакасию 2 тысячи ПЦР-тестов

Ситуация остается напряженной

Оперативный штаб представил последние данные о распространении коронавируса в России. За минувшие сутки выявили ещё 25345 новых случаев коронавируса. Из больниц выписаны 26882 человека. По всей стране новые госпитали разворачивает Минобороны. Лечить пациентов с ковидом помогают студенты-медики и волонтеры.

В Карелии суточный прирост заболевших ковидом приближается к отметке в 500 человек. Больницы и поликлиники на пределе. В Петрозаводске в помощь медикам открыли два колл-центра. Сюда ежедневно поступает около тысячи обращений. Когда приходят результаты на ковид, обзванивают пациентов.

"Сообщить им информацию о том, что им делать дальше, как-то их сориентировать, успокоить. Вот этим мы занимаемся", - говорит сотрудница колл-центра Елизавета Волынец.

А в Ивановской области студенты работают в красной зоне. Моют полы, обрабатывают койки и общаются с пациентами.

"Помочь чем-нибудь. Если его что-то беспокоит, он может меня попросить. Так как медсестры обычно заняты, потому что у них очень много процедур. Но для этого есть я, и я всегда им помогу", - рассказывает студент медколледжа Иван Сидоров.

В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 182 новых случая инфицирования. У врачей так много вызовов, что они иногда просто физически не успевают попасть ко всем пациентам. На помощь снова приходят волонтеры. В Берске водители организовали акцию "Довези врача". В среднем в день из поликлиник к ним приходит более 20 заявок

В Красноярске автоволонтеры помогают, в первую очередь, людям, которые не могут оперативно добраться до больниц. Или боятся в общественном транспорте заразиться коронавирусом. Чаще всего это пациенты с онкологическими заболеваниями.

"Нам звонит пациент, говорит когда и в какое ему нужно место. Мы выкладываем в чат, свободный автоволонтер берет ее и выполняет. Я в прошлом сам онкобольной и прекрасное понимаю, в каком состоянии человек после всех процедур, связанных с химией или лучевой терапией", - говорит автоволонтер Александр Штеле.

Пока в городе к акции подключились 60 автовладельцев. Но пока этого недостаточно. Чтобы успевать приехать ко всем, нужно еще 100 водителей.

В мобильный госпиталь Хакасии из Подмосковья доставили две тысячи наборов для проведения ПЦР-исследований. В этом госпитале проходят долечивание пациенты из разных населенных пунктов региона.

"Анализы будут проводиться как непосредственно для развернутого мобильного госпиталя в городе Черногорск, так и для медицинских учреждений республики Хакасия", - сообщил старший научный сотрудник ПЦР-лаборатории Центрального военного округа Геннадий Устенко.

В Ленинградской области продолжается ежедневная санобработка. Дезинфицируют весь общественный транспорт и подъезды жилых домов.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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