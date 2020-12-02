В Германии придумали, как обойти санкции США против "Северного потока - 2"

Планируется создание специального фонда по защите климата

Видеть в России партнёра для ЕС и отказаться от давления в двусторонних отношениях, призвали в немецком Бундестаге. Ещё одно предложение - найти альтернативные пути для строительства "Северного потока-2" в обход американских санкций. Способ уже найден. В Германии планируют создать специальный фонд по защите климата.

Идея обойти санкции США появилась в Передней Померании. Именно к этим прибалтийским землям должен прийти "Северный поток – 2". Как сообщает Bild, планируется учредить специальный фонд, деятельность которого будет нацелена против изменения климата. Для обхода ограничительных мер Вашингтона фонд определит газовый проект как "важнейший элемент для защиты окружающей среды".

"Немецкие компании, которые могут стать объектом санкций со стороны США, получили бы возможность предоставлять услуги российской стороне через фонд и его предприятие. С технической точки зрения ни одна компания не будет взаимодействовать с "Северным потоком - 2", поэтому ограничительные меры их коснуться не должны", - пишет Bild.

Санкции в отношении европейских компаний, которые участвуют в "Северном потоке - 2", ввел Трамп. В октябре Вашингтон расширил санкционный список. Эти ограничения - часть пакета "О защите энергетической безопасности Европы". В Германии на разных уровнях неоднократно заявляли, что полны решимости завершить проект. Трамп, судя по всему, уходит, но ограничения остаются. Причем, возможно, они станут более жесткими. В ноябре, уже после выборов, Джо Байден с позиций президента рассуждал о газопроводе, отметив, что в этом вопросе полностью солидарен с нынешним хозяином Белого дома.

"Я считаю трубопровод принципиально плохим бизнесом и буду первым, кто введет самые серьезные санкции против активных сторонников проекта. Меры уже определены", - заявил кандидат на пост президента США Джо Байден.

Вашингтон теряет позиции в сырьевом секторе. Мир - на пороге исторического события. Китай совсем скоро вытеснит США в нефтепереработке. По данным государственного статистического бюро КНР, в октябре показатели этой отрасли в стране увеличилась на 2,5%, достигнув исторического рекорда в более чем 14 миллионов баррелей в сутки. В Штатах за аналогичный период - всего 13,5 миллиона.

"С 2000 года Китай увеличил производство нефтепродуктов втрое. К 2025 году нефтепереработка достигнет 20 миллионов баррелей в сутки. США уступят лидерство, которое удерживали с позапрошлого века, уже в следующем году", - считает главный специалист информационно-аналитического центра "Телетрейд" Марк Гойхман.

20 супертанкеров, которые отправятся из Мексиканского залива к берегам Азии - возможно, последний большой успех американцев на нефтяном рынке. Черное золото закупают Южная Корея, Сингапур. Bloomberg объясняет обращение азиатских стран к США возросшим спросом на нефть из-за быстрого восстановления их экономик от коронакризиса. Китай глобальные потребности удовлетворить пока не может, но сделает это в ближайшее время. В Поднебесной строятся еще четыре НПЗ по мощности превосходящие, например, всю нефтепереработку Великобритании. Что касается США, эксперты рынка характеризуют положение дел в отрасли кратко: одни заводы закрываются, другие требуют инвестиций и модернизации. А тут еще и ураганы, которые каждый год проносятся по побережью Мексиканского залива, где сосредоточена основная часть нефтеперерабатывающего комплекса Соединенных Штатов. За происходящим внимательно следят и в нашей стране. Россия, как мировой поставщик нефти и газа, должна сохранить свои позиции. Особое внимание - развитию полимерной промышленности. Об этом накануне в Тобольске заявил президент. В ближайшие десять лет будет реализовано сразу 14 крупных проектов в области глубокой переработки углеводородов.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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