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Ракета "Союз" доставила на орбиту спутник ОАЭ

11:48
  • среда
  • 02 декабря 2020

Все этапы полета прошли в штатном режиме

Российская ракета "Союз" стартовала с французского космодрома "Куру" в Гвиане. Она доставила на околоземную орбиту спутник ОАЭ, передает "ТВ Центр".

Все этапы полета прошли в штатном режиме. Через 58 минут после пуска космический аппарат отделился от разгонного блока и вышел на заданную траекторию.

Ракету должны были запустить еще в марте, но из-за пандемии коронавируса старт перенесли на осень. Это уже третья миссия в этом году, которая состоялась благодаря ракете-носителю "Союз".

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