Выздоровели 26882 заболевших

За последние сутки коронавирусом в России заболели еще 25345 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

В Москве COVID-19 подтвержден еще у 5191 человека, в Подмосковье выявлено 1148 новых случаев.

Выздоровели за сутки 26882 человека, в том числе в Москве - 6575. Скончались 589 заболевших, из них 75 - в столице.

Всего с начала пандемии в России коронавирусом заболели 2347401 человек. Выздоровели 1830349 заболевших. Скончались 41053 человека.

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