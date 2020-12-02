Российские саперы помогли разминировать поселок в Алеппо

В населенный пункт уже вернулось большинство из 20 тысяч жителей

В сирийской провинции Алеппо российские саперы помогли разминировать поселок, освобожденный от террористов. Туда уже вернулось большинство жителей. Поля и пастбища также обследуют на предмет неразорвавшихся снарядов и мин. Среди смертельных находок - самодельные устройства, которые могут поражать все в радиусе нескольких километров.

Джуб Халаф аль-Ахмед был освобожден от боевиков около двух месяцев назад в результате ожесточенных боев. Населенный пункт стоит на стратегически важной трассе Итрия.

Террористы неоднократно пытались взять ее под контроль, но сирийские войска раз за разом отбрасывали неприятеля. Сейчас здесь сохраняется линия обороны с наблюдательными пунктами. Танки, зенитные орудия и десятки солдат круглосуточно несут дежурство.

- Во время разминирования каждый день в округе мы находим установленные вдоль дорог гранаты, самодельные бомбы и мины.

Бок о бок с сирийскими саперами работают специалисты инженерных войск Вооруженных сил России. Совместно уже удалось разминировать почти все поля вокруг. Среди смертоносных находок - в основном самодельные снаряды, в том числе широко используемые боевиками газовые баллоны, начиненные тротилом и поражающие элементами. Их еще называют "адским огнем". На дальность до шести километров они летят, практически не разбирая цели, поэтому в зоне поражения любой объект - от наблюдательного поста военных до дома простого крестьянина. Но после того, как террористов оттеснили более чем на десять километров от Джуб Халаф аль-Ахмед, в селение уже вернулось большинство из 20 тысяч жителей.

"Еще год назад здесь было очень опасно, потому что боевики "Исламского государства" (деятельность этой террористической организации запрещена в России) постоянно совершали вылазки, но после того, как наши войска заняли эту местность, обстановка стабилизировалась. Мы очень благодарны сирийской армии и российским военным, которые раздают гуманитарную помощь и помогают в разминировании", - сообщил старейшина Иль Хазя.

Буквально на окраине селения уже начинается пустыня. Этим обусловлено основное занятие местных жителей - разведение скота. Многие люди до сих пор ведут кочевой образ жизни. Пока дома стоят в руинах, поселиться в палатках для них - не проблема. Главное, говорят, закончились те ужасы, которые принесли с собой боевики.

"Они убивали людей – женщин, детей, стариков. Они уничтожили наш скот. Нам оставалось только бежать. В моей семье девять детей, и я должен был их как-то прокормить. Наконец несколько месяцев назад нам удалось вернуться", - сказал Абдул Хасан.

Боевики сейчас отброшены из этого района, но рядом постоянно дежурят сирийские военные. Днём ведут поисковые действия, ночью - разведку с помощью беспилотников. И так будет до тех пор, пока оставшиеся группы террористов продолжат игнорировать призывы сложить оружие.

Алексей Платонов, Владимир Черных. "ТВ Центр". Сирия.

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