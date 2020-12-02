ТВЦ продолжает собирать средства на лечение Кристины Шин

За прошедшие сутки удалось собрать большую часть необходимой суммы

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение 9-летней Кристины Шин из Приморского края. Её историю мы рассказывали накануне. У девочки - острый лимфобластный лейкоз.

За прошедшие сутки удалось собрать большую часть необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто откликнулся. Но нужно ещё более одного миллиона шестисот тысяч рублей. Кристине как можно скорее требуется операция. Трансплантацию костного мозга готовы провести врачи из Первого медицинского университета имени Павлова в Санкт-Петербурге, но стоит лечение очень дорого.

Собрали - 2 850 126 рублей.

Осталось собрать - 1 649 874 рубля.

Мы продолжаем помогать Кристине Шин все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта. Или можно отсканировать QR-код на экране (см. видео) с помощью вашего мобильного телефона и выбрать удобный способ помочь.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Кристины Шин, программа 1122

Видео: репортаж "ТВ Центра" о Кристине Шин

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