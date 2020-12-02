В Ялте до конца года обновят шесть парков и скверов

В ближайшие несколько лет в городе благоустроят десятки зеленых зон

В Ялте шесть обновлённых парков и скверов примут посетителей уже до конца года. Всего же в рамках масштабной программы в городе в ближайшие несколько лет благоустроят десятки зелёных зон. Главная задача - сохранить уникальный стиль каждой из них.

В Большой Ялте – большая стройка. От подножия горы Кошка до самого берега моря сейчас не пройти. На кипарисовых и можжевеловых аллеях начинают укладывать плитку. Новые пешеходные зоны, водоотведение, замена малых архитектурных форм - последний раз такой объем работ в курортном парке Симеиза выполняли почти 20 лет назад.

"Было непонятно, что находится под всеми основаниями и приходилось даже иногда сверх запланированных объемов проводить демонтажные работы", - заявил главный инженер Александр Овечкин.

Покрытый целебными хвойниками курортный парк вот уже 90 лет притягивает туристов в летний зной и местных жителей в межсезонное затишье. С каменистых склонов открываются панорамные виды на бухту со скалой Дива. А уже в следующем году рядом с так называемыми тихими зонами появятся площадки для уличных видов спорта, в том числе скейт-парк.

"Огромная площадка для развития райдеров, как начинающих, так и профессионалов. И поэтому люди тут будут очень хорошо прокачиваться в плане катания. Расти и становиться чемпионами", - сказал инженер-проектировщик скейт-парка Денис Иванов.

Восстановление подпорных стен, создание визуальных коридоров за счет рельефа, обустройство дренажных систем и установка освещения – это уже работы в парке Годлевского.

В послевоенные годы на этом месте располагался дачный кооператив. Один из владельцев земли – ветеран Алексей Годлевский, став мэром Алупки, отказался от своего участка в пользу города, чтобы здесь появился парк. Его примеру последовали и другие жители. На склонах появились дорожки, лестницы, фонтаны, а зоны отдыха оборудовали в каменных замках.

Парк может стать местом притяжения для орнитологов и энтомологов. Здесь планируют построить башни наблюдения за птицами и отели для насекомых.

"Появится еще одна зона отдыха, детская площадка в конце парка, и появится амфитеатр", - сказал прораб Роман Парфенцев.

Ремонтируют не только курортные парки, но и скверы в городских кварталах. Эта территория в Массандре была практически заброшенной. Старые ржавые лавки и спортивные объекты меняют на современные.

А это уже спальный квартал Ялты. Зажатый среди пятиэтажек сквер Данилевского. На дорожках - новые бордюры, плитка, освещение и системы полива.

Капитальный ремонт 6 парков и скверов завершат к концу году. В планах - реконструкция еще более 30 зеленых зон.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Ялта, Республика Крым.

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