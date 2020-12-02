Матвиенко самоизолировалась после контакта с больным COVID-19

Спикер Совфеда работает в удаленном режиме

Спикер Совета Федерации ушла на самоизоляцию. Валентина Матвиенко контактировала с больным коронавирусом, сообщил первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин.

"Валентина Ивановна Матвиенко имела контакт с лицом, подвергшимся COVID-19, и, в соответствии с существующими правилами, находится на самоизоляции", - заявил Яцкин. Открывая заседание верхней палаты российского парламента 2 декабря.

Вице-спикер отметил, что председатель Совфеда продолжает работать – но в удаленном режиме.

Ранее стало известно, России Алексей Кудрин сдал положительный тест на коронавирус. Глава Счетной палаты сообщил об этом в своем Twitter. Кудрин отметил, что чувствует себя "сносно".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"