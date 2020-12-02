Совфед одобрил закон о Госсовете

Он будет обеспечивать согласованную работу органов власти

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который определит место Государственного совета России в системе органов публичной власти.

Закон утверждает его статус, порядок формирования и деятельности, передает ТАСС.

Согласно тексту документа, Госсовет - это конституционный государственный орган, формируемый главой государства в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики России и приоритетных направлений социально-экономического развития страны.

Глава Госсовета – президент. В структуру нового органа войдут премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Государственной думы, руководитель администрации президента России и главы регионов. Также в Госсовет могут войти представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме.

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