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Совфед одобрил закон о Госсовете

10:48
  • среда
  • 02 декабря 2020

Он будет обеспечивать согласованную работу органов власти

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который определит место Государственного совета России в системе органов публичной власти.
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Закон утверждает его статус, порядок формирования и деятельности, передает ТАСС.

Согласно тексту документа, Госсовет - это конституционный государственный орган, формируемый главой государства в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики России и приоритетных направлений социально-экономического развития страны.

Глава Госсовета – президент. В структуру нового органа войдут премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Государственной думы, руководитель администрации президента России и главы регионов. Также в Госсовет могут войти представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме.

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