Депутат МГД Николаева: В бюджете-2021 предусмотрена поддержка для всех категорий москвичей

Проект столичного бюджета имеет очень четкую социальную направленность

Расходы в проекте бюджета Москвы на следующий год сформированы таким образом, чтобы обеспечить все социальные нужды и сохранить темпы строительства инфраструктуры в столице. Об этом заявила председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.

"Обсуждаемый сейчас в Мосгордуме бюджет имеет очень четкую социальную направленность. Закреплены расходы на финансирование социальной сферы, в первую очередь здравоохранения. Предусмотрены средства на выплату всех пособий и льгот для семей с детьми, пенсионеров, незащищенных категорий населения. Заложен рост зарплаты в бюджетной сфере. При этом сохраняется высокий уровень инвестиций города в реальный сектор, что позволит не допустить роста безработицы; в развитие инфраструктуры и помощь бизнесу, предпринимателям. Таким образом, бюджет предусматривает механизмы прямой или опосредованной соцподдержки для всех категорий москвичей", - объяснила парламентарий.

По ее словам, основные параметры столичного бюджета уже утверждены, а в настоящее время депутаты готовят поправки и проводят экспертную проработку предлагаемых изменений. Николаева подчеркнула, что важнее всего сохранить социальную направленность бюджета и заботу о москвичах. Более половины расходов бюджета отведены на социальные нужды, среди которых работа систем здравоохранения и образования, бюджетных учреждений культуры, спорта и науки. Также в полной мере финансируются и индексируются выплаты в денежной и натуральной форме - это доплаты к пенсиям, льготы по проезду в общественном транспорте, по оплате жилищно-коммунальных услуг, на лекарственное обеспечение и многие другие. На эти цели власти Москвы намерены выделить 529 миллиардов рублей, из которых на прямые денежные выплаты семьям с детьми направят 63,5 миллиарда, а в помощь старшему поколению - 188,8 миллиардов рублей.

Также столица сохранит взятые на себя обязательства по перспективным проектам: строительству инфраструктуры, развитию транспортной системы, реновации. Парламентарий отметила, что эти направления нельзя поставить на паузу.

"С одной стороны, переселения, мест в новых школах, детсадах ждут люди, с другой - это значительное количество работников, занятых на производстве, в строительстве и смежных отраслях. Ставить их под угрозу безработицы в отсутствие госзаказа нельзя, это было бы безответственным шагом, и поэтому я поддерживаю то соотношение между социальными и инвестиционными нуждами, которые заложены в бюджете", - сказала она.

Не менее важной является поддержка малого и среднего бизнеса в Москве. "В 2020 году Москва разработала обширный пакет антикризисных мер: был упрощен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым мерам поддержки: расширены перечни получателей субсидий, в него вошли гостиничный бизнес, социальные предприятия, созданы новые виды субсидий, в том числе на продвижение товаров онлайн, экспорт товаров, и в следующем году эти механизмы также будут работать, средства на это заложены. Это колоссальные обязательства, но это те расходы, которые сегодня необходимы для того, чтобы сохранить стабильность и максимально смягчить для людей тяжесть пандемии и ее экономических последствий", - добавила депутат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"