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Найдено лекарство против старения

11:15
  • среда
  • 02 декабря 2020

Пока препарат экспериментальный

Препарат, останавливающий старение мозга, испытали ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Получившие трехдневный курс терапии пожилые мыши справлялись с задачами не хуже своих молодых собратьев.
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Как заявляют авторы исследования, препарат ISRIB восстанавливает функции клеток, которые подверглись стрессовой реакции. Она запускается из-за сочетания определенных внешних условий. Известно, что хроническая интегрированная стрессовая реакция связана с когнитивными нарушениями, наблюдаемыми у пациентов после травматического повреждения мозга.

Ученые установили, что эта же реакция лежит в основе возрастного снижения когнитивных функций: по мере старения в организме накапливаются различные стрессовые факторы, включая воспалительные молекулы.

Экспериментальный препарат ISRIB позволяет перезапустить клеточную активность. Он улучшает прохождение импульсов по нейронам, их восприимчивость к стимуляции и способность формировать устойчивые связи друг с другом. При испытаниях на мышах эффект от трехдневного приема лекарства сохранялся в течение трех недель, пишут авторы в статье, опубликованной в журнале eLife.

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