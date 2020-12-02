Кальянную в центре Москвы опечатали за нарушения антиковидных мер

Заведению грозит закрытие на 90 дней или крупный штраф за нарушение профилактических мер

Сотрудники Роспотребнадзора опечатали помещение кальянной в центре Москвы, в заведении не соблюдались меры по профилактике коронавируса. Об этом рассказал главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.

Работники ведомства провели проверку в кальянной Мята Platinum по адресу Цветной бульвар, дом 5. Оказалось, что заведение работало в нарушение указа мэра о запрете работы кальянных в столице. Также в помещениях не соблюдались санитарно-эпидемические требования для профилактики распространения COVID-19.

"Не проводилось обеззараживание воздуха и поверхностей, отсутствуют дезинфеционные средства и сотрудники для ее проведения. Уборка помещений проводилась силами сотрудников соседнего ресторана. Кальянная опечатана в связи с выявленными нарушениями", - заявил Мустафаев.

Он добавил, что в качестве наказания за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере полумиллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток в соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

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