Путин не контактировал с ушедшими на самоизоляцию Кудриным и Матвиенко

Все заседания проходили в режиме видеосвязи

Президент России Владимир Путин в последние дни не имел личных контактов с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Заседание Совета Безопасности, в котором принимала участие спикер верхней палаты парламента, проходил в формате видеосвязи, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заболел коронавирусом, а спикер Совфеда Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19.

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