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Исследование: COVID-19 появился в США раньше, чем его обнаружили в Китае

11:59
  • среда
  • 02 декабря 2020

У некоторых американцев антитела к COVID-19 были уже в прошлом году

Коронавирус COVID-19 появился в США еще до того, как был обнаружен в Китае. На это указывает ретроспективное исследование образцов крови, собранных у жителей Соединенных Штатов в декабре прошлого года, передает журнал Clinical Infectious Diseases.

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Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В США первого заболевшего официально выявили 20 января текущего года.

Ученые из Центров по контролю и профилактике заболеваний США исследовали свыше семи тысяч донорских образцов крови, собранных Американским Красным Крестом в девяти штатах в период с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года. Оказалось, что у 106 образцов оказались антитела против SARS-CoV-2.

Исследователи провели дополнительные тесты, чтобы тем самым исключить перекрестную реактивность антител к другим вирусам и установили, что обнаруженные антитела специфичны именно к новой коронавирусной инфекции. Полученные результаты указывают, что в конце прошлого года вирус уже был на территории США.

"Результаты предполагают, что COVID-19, возможно, уже прибыл в Соединенные Штаты к декабрю 2019 года, раньше, чем предполагалось ранее", - уверены авторы статьи.

Отмечается, что проведенные исследования не отвечают на вопрос, где и когда люди могли заразиться коронавирусом. Ученые намерены продолжить исследование и связаться с людьми, в чьей крови были обнаружены антитела, чтобы они сообщили информацию о том, путешествовали ли они в конце 2019 года и испытывали ли симптомы, похожие на COVID-19. Также исследователи хотят найти образцы тканей, слюны или крови этих людей, относящихся к тому времени, чтобы проверить их на наличие генетического материала вируса SARS-CoV-2.

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