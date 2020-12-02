Спецслужбы Эстонии открыли вакансию разведчика со знанием русского языка

Требования к претенденту – любознательность и широкий кругозор

Объявление о вакансии специалиста по разведке со знанием русского языка появилось в эстонских газетах. Сотрудника с особыми навыками ищет департамент внешней разведки Эстонии.

"Ты можешь убедить нас в том, что в тебе скрывается как продавец, так и аналитик, как спортсмен, так и дипломат, как мировой путешественник, так и психолог?", - сказано в объявлении, опубликованном газетой Eesti Ekspress

Требования, предъявляемые к соискателю должности специалиста по разведывательным операциям, следующие: образованный гражданин Эстонии, с широким кругозором, любознательный и умеющий общаться. Приветствуются любовь к путешествиям, способность быстро вживаться в новые культурные пространства и ситуации, смелость и творческий подход к решению задач.

Требуется спецслужбам также аналитик разведывательной информации – и тоже со знанием русского. От соискателя с широким кругозором ожидают умения "видеть за данными живых людей". Заявления от претендентов принимаются до 13 декабря.

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