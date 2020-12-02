Под Нижним Новгородом скончался мальчик, которого накормила сестра

Отец семейства в этот момент выпивал с друзьями

Следователи Нижегородской области выясняют обстоятельства смерти маленького ребенка во время кормления.

Трагедия произошла в городе Дзержинск. Вечером 30 ноября в квартире на улице Новомосковская восьмилетняя девочка кормила своего братика, которому был 1 год 10 месяцев. Неожиданно мальчик перестал дышать. Отец вызвал медиков, которые констатировали смерть малыша. Он умер, задохнувшись кусочками пищи.

СМИ утверждают, что в момент кормления мальчика глава семейства выпивал в соседней комнате с друзьями, а у погибшего ребенка были хронические заболевания.

В настоящее время проводится проверка. Исходя из характеристики семьи девочку изъяли и отправили в приют для несовершеннолетних.

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