Россия вышла на плато по коронавирусу

Расслабляться рано

Суточные показатели роста заболеваемости COVID-19 в России остаются достаточно высокими. Тем не менее, страна практически вышла на плато по коронавирусу. А о нулевом приросте заболеваемости можно будет говорить не раньше апреля 2021 года, считает замдиректора института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"Выйти на плато — это не самый лучший вариант. Мы уже практически на него вышли. 25-26 тысяч ежедневно выявляется — это и есть плато, но оно слишком высокое, поэтому нам надо не про плато думать, а про снижение числа новых случаев", — сказал Покровский в эфире радиостанции "Говорит Москва".

О замедлении темпов распространения COVID-19 в России днем ранее заявила глава Роспотребнадзора. По данным Анны Поповой, ситуация стабилизировалась в 58 российских регионах, однако еще в 28 заболеваемость продолжает расти.

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