ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия вышла на плато по коронавирусу

12:27
  • среда
  • 02 декабря 2020

Расслабляться рано

Суточные показатели роста заболеваемости COVID-19 в России остаются достаточно высокими. Тем не менее, страна практически вышла на плато по коронавирусу. А о нулевом приросте заболеваемости можно будет говорить не раньше апреля 2021 года, считает замдиректора института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
В Роспотребнадзоре спрогнозировали срок ослабления коронавируса

 "Выйти на плато — это не самый лучший вариант. Мы уже практически на него вышли. 25-26 тысяч ежедневно выявляется — это и есть плато, но оно слишком высокое, поэтому нам надо не про плато думать, а про снижение числа новых случаев", — сказал Покровский в эфире радиостанции "Говорит Москва".

О замедлении темпов распространения COVID-19 в России днем ранее заявила глава Роспотребнадзора. По данным Анны Поповой, ситуация стабилизировалась в 58 российских регионах, однако еще в 28 заболеваемость продолжает расти.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.