Кремль назвал приоритеты России при производстве вакцины от COVID-19

В первую очередь препарат получат россияне, отметил Дмитрий Песков

В Кремле сообщили, какие приоритеты стоят перед российскими властями при производстве вакцины от новой коронавирусной инфекции.

"Абсолютный приоритет - это, естественно, россияне и внутреннее производство, то есть производство внутри России, которое, собственно, уже разворачивается, оно именно будет обеспечивать потребности россиян", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Как ожидается, в среду Россия официально представит вакцину "Спутник V" на площадке ООН. Презентация пройдет вечером в виртуальном формате. На заседании специалисты Минздрава России и центра имени Гамалеи детально расскажут о разработке отечественных ученых.

Еще в сентябре президент России Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на Генассамблее заявил о готовности предоставить "Спутник V" сотрудникам ООН.

Заявки на приобретение вакцины поступили более чем из 50 стран. Препарат будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Бразилии, Китае, Южной Корее и других государствах.

Ранее оперативный штаб представил последние данные о распространении коронавируса в России. За минувшие сутки выявили ещё 25 тысяч 345 новых случаев коронавируса. Из больниц выписаны 26 тысяч 882 человека.

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