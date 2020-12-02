Кремль оставил регионам право самим решать судьбу 31 декабря

Официально этот день - рабочий

В Кремле оставили за региональными властями решать, делать ли в этом году 31 декабря выходным днем. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Это решение региональных властей. Официально это рабочий день", - отметил представитель Кремля.

Ранее в Совфеде в очередной раз предложили сделать 31 декабря нерабочим днем. С этой идеей выступил Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов. Он отметил, что 85% россиян поддерживают эту идею, передает РИА Новости.

В 2021 году 31 декабря решено сделать официальным выходным.

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