Депутат МГД Олег Артемьев: Инвестиции в транспортную инфраструктуру - это основа развития города

Развитие транспортных систем Москвы входит в число приоритетов бюджета на 2021 год

Строительство транспортной инфраструктуры в Москве должно продолжаться, поскольку это необходимо для дальнейшего развития отдаленных районов города. В проекте бюджета на следующий год на эти цели предусмотрено 641 млрд руб. Об этом депутат сообщил Мосгордумы Олег Артемьев.

"Качественно сделанные дороги, удобные развязки и доступный общественный транспорт - это базовые условия для того, чтобы жилье было востребованным, строились новые административные здания, размещались предприятия различного профиля, а предприниматели открывали бизнес в сфере сервиса и торговли. Поэтому даже в сложные времена, когда приоритеты отдаются здравоохранению, необходимо продолжать инвестирование и в транспортные системы", - уверен парламентарий.

Он отметил, что в перспективе на три года сумма расходов на развитие транспортной системы столицы превысит 2 триллиона рублей. Деньги пойдут на строительство метро и МЦД, а также обновление подвижного состава.

По словам Артемьева, радиальная линия, идущая с востока на юг Москвы, поможет стимулировать всю экономику в этой части города. "Те территории, которые ранее занимали старые промышленные зоны, сегодня активно возвращаются в городской оборот. Они должны быть обеспечены транспортным сообщением, особенно - рельсовым транспортом", - заявил депутат.

Он подчеркнул, что проект бюджета Москвы на следующий год позволяет сохранить баланс между социальными тратами и инвестициями в инфраструктурное развитие города, передает АГН "Москва".

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