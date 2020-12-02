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Путин отметил мужество армянского премьера

13:03
  • среда
  • 02 декабря 2020

Власти страны были вынуждены принять очень сложные решения, подчеркнул президент России

Власти Армении были вынуждены принять очень сложные  и болезненные решения по Нагорному Карабаху, однако это было необходимо для народа. Они потребовали большого мужества со стороны премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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"Это очевидная вещь. Каждый из присутствующих на сегодняшнем совещании понимает степень ответственности при принятии решений подобного рода. Он эту ответственность на себя взял", - сказал Путин, говоря о Пашиняне.

Президент России добавил, что задача коллег по ОДКБ заключается в том, чтобы поддержать премьера Армении и его команду с тем, чтобы наладить мирную жизнь.

В настоящее время, по словам Путина, все договоренности России, Армении и Азербайджана по Карабаху последовательно реализуются, передает ТАСС. Россия заинтересована в подключении партнеров по ОДКБ и СНГ к гуманитарной помощи в регионе.

Говоря об обстановке на пространстве ОДКБ в целом, глава государства заявил, что из-за событий в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Киргизии она была осложнена.

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