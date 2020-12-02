Путин раскрыл планы поставок российских вакцин от COVID-19 в страны ОДКБ

Решается вопрос совместного производства

Вопрос поставок российских вакцин от коронавируса в страны Организации Договора о коллективной безопасности сейчас прорабатывается. Рассматривается также возможность совместного производства препаратов от COVID-19, сообщил Владимир Путин.

"Прорабатываются вопросы поставок в государства ОДКБ российской вакцины "Спутник V" и ее возможного совместного производства в ваших странах", - сообщил президент России на саммите ОДКБ, который проходит в режиме видеоконференции.

Российский лидер отметил, что это касается и двух других вакцин, разработанных российскими учеными.

Вакцина от коронавируса "Спутник V", разработанная в центре имени Гамлеи, была зарегистрирована Минздравом в августе. Прошел регистрацию также препарат "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". На днях Путин сообщил, что третья вакцина на подходе.

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