Принцу Гарри предрекли окончательный разрыв с королевской семьей

Весной ему предстоит встреча с королевой

Королева Великобритании Елизавета II намерена провести в марте следующего года переговоры со своим внуком принцем Гарри. Эксперты считают, что диалог родственников может лишь углубить кризис в их отношениях и окончательно лишить Гарри и Меган Маркл титула.

Историк Анна Уайтлок уверена, что британская королевская семья уже не ждет возвращения Гарри на родину. Принца уже лишили поста генерал-капитана Королевской морской пехоты Великобритании, права обращения "Ваше Королевское Высочество" и торговой марки Sussex Royal. Очередные переговоры могут затронуть допустимость тех или иных коммерческих и медийных проектов принца и его супруги, но никак не растопить лед между королевой и ее внуком, передает Daily Express.

По словам биографа Елизаветы II Роберта Лейси, переговоры могут привести к необратимым последствиям для Гарри и Меган Маркл. "Очевидно, если при пересмотре условий в марте будет сделан вывод, что Гарри и Меган больше не могут оставаться работающими членами королевской семьи, то, весьма вероятно, они потеряют или будут вынуждены расстаться с титулами Его и Ее Королевское Высочество", - считает он.

В начале года принц Гарри и Меган Маркл заявили о решении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и переехали в Соединенные Штаты.

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