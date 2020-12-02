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Совфед одобрил бюджет России на ближайшие три года

14:44
  • среда
  • 02 декабря 2020

Документ позволит выполнить все социальные обязательства

Совет Федерации одобрил бюджет России на 2021 год, а также на плановый период 2022 и 2023 годов. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Депутаты утвердили бюджет России на три года

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, документ позволит выполнить все социальные обязательства. Сохранятся выплаты семьям с детьми и адресная помощь нуждающимся. Пенсии проиндексируют, прожиточный минимум и МРОТ увеличат. Также в бюджете предусмотрена поддержка малого и среднего бизнеса, новых секторов экономики. В ближайшие годы предстоит реформировать первичное звено здравоохранения. На эти цели выделено 90 миллиардов рублей.

"Мы сейчас очень аккуратно относимся к расходам текущего года с тем, чтобы эти средства, если не будут использованы, перешли в резерв правительства России. И этими же средствами тогда можно будет увеличить поддержку регионов. В следующем году помощь субъектам России будет увеличена. Мы будет смотреть уже в ходе исполнения бюджета. Но будем предметно мониторить ситуацию с исполнением региональных бюджетов и оказывать помощь с финансированием первоочередных обязательств", - заявил министр финансов России Антон Силуанов.

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