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Стартовал финальный этап конкурса "Студент года"

14:45
  • среда
  • 02 декабря 2020

Имена победителей будут известны в воскресенье

В России стартовал финальный этап национального конкурса "Студент года - 2020". Это совместный проект "Российского союза молодежи" и президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Мероприятие прошло в формате прямой трансляции. К московской студии подключились участники из 55 регионов. Конкурс проводится с 2014 года. В этот раз из 15 тысяч претендентов  на итоговые соревнования  были отобраны тысяча самых активных, целеустремленных ребят. Им предстоит участие в мастер-классах, тестированиях и даже дебатах. Имена победителей будут известны в воскресенье, передает "ТВ Центр".

"В прошлом году мы провели большую образовательную программу, целую смену для призеров, победителей  конкурса "Студент года". Она позволила не только получить новые знания нашим участникам, но и фактически сделать первый шаг к созданию сообщества победителей "Студента года", - заявил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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