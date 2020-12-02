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Амурский тигр напугал посетителей кафе в Хабаровском крае

14:55
  • среда
  • 02 декабря 2020

Хищник решил поохотиться недалеко от заведения

Незваный гость в Хабаровском крае распугал посетителей кафе, сообщает "ТВ Центр". Амурский тигр решил поохотиться недалеко от заведения.

Рядом со входом в кафе стоит собачья будка. Когда тигр полез внутрь конуры, пёс оборвал цепь и сбежал. После этого дикий зверь обратил внимание на очевидцев происшествия, и тем пришлось прятаться в здании кафе. Обошлось без пострадавших.

Это уже третий визит амурских тигров к людям всего за несколько дней. Животные выходят к населённым пунктам в поисках пищи.

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