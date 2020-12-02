Совфед одобрил закон об удаленной работе

Норма заработает с 2021 года

Совет Федерации одобрил закон об удаленной работе. Его вступление в силу запланировано на 1 января 2021 года.

В Трудовом кодексе появятся определение "дистанционная работа", нормы и права работников. Работа из дома не может быть основанием для снижения заработной платы.

Согласно закону, временный перевод сотрудника на удаленку не может превышать 6 месяцев, передает ТАСС.

Кроме того, в тексте документа оговаривается основание для увольнения за прогул. Уволить могут, если работник не выходит на связь более двух рабочих дней подряд без уважительной причины.

Открыть больничный, заключить или разорвать трудовой договор, а также подписать соглашения о материальной ответственности можно будет в электронном виде.

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