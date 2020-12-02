ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Совфед одобрил закон об удаленной работе

13:53
  • среда
  • 02 декабря 2020

Норма заработает с 2021 года

Совет Федерации одобрил закон об удаленной работе. Его вступление в силу запланировано на 1 января 2021 года.
Совфед одобрил бюджет России на ближайшие три года

В Трудовом кодексе появятся определение "дистанционная работа", нормы и права работников. Работа из дома не может быть основанием для снижения заработной платы.

Согласно закону, временный перевод сотрудника на удаленку не может превышать 6 месяцев, передает ТАСС.

Кроме того, в тексте документа оговаривается основание для увольнения за прогул. Уволить могут, если работник не выходит на связь более двух рабочих дней подряд без уважительной причины.

Открыть больничный, заключить или разорвать трудовой договор, а также подписать соглашения о материальной ответственности можно будет в электронном виде.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Работа из дома
Работа из дома
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.