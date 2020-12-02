Мишустин оценил борьбу с коронавирусом в Китае

Премьер подчеркнул, что страны поддерживают друг друга и обмениваются опытом

Борьба с коронавирусом стала одной из тем встречи глав правительств России и КНР. Совещание прошло в режиме видео-конференции.

Михаил Мишустин подчеркнул, что страны поддерживают друг друга и обмениваются опытом. Он также высоко оценил усилия Китая по противодействию инфекции. Также российский премьер отметил: несмотря на то, что торговый оборот между двумя государствами снизился из-за пандемии, показатели в этой сфере должны быстро вернуться к росту.

"Нам надо наращивать совместные усилия по преодолению негативных экономических последствий коронавируса. А для этого укреплять взаимодействие по всем направлениям - в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, расширять кооперацию в цифровизации, находить новые перспективные сферы и форматы для сотрудничества", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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