ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин оценил борьбу с коронавирусом в Китае

14:46
  • среда
  • 02 декабря 2020

Премьер подчеркнул, что страны поддерживают друг друга и обмениваются опытом

Борьба с коронавирусом стала одной из тем встречи глав правительств России и КНР. Совещание прошло в режиме видео-конференции.

Кремль назвал приоритеты России при производстве вакцины от COVID-19
Россия вышла на плато по коронавирусу

Михаил Мишустин подчеркнул, что страны поддерживают друг друга и обмениваются опытом. Он также высоко оценил усилия Китая по противодействию инфекции. Также российский премьер отметил: несмотря на то, что торговый оборот между двумя государствами снизился из-за пандемии, показатели в этой сфере должны быстро вернуться к росту.

"Нам надо наращивать совместные усилия по преодолению негативных экономических последствий коронавируса. А для этого укреплять взаимодействие по всем направлениям - в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, расширять кооперацию в цифровизации, находить новые перспективные сферы и форматы для сотрудничества", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Борьба с коронавирусом в Китае
Борьба с коронавирусом в Китае
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Борьба с коронавирусом в Китае
Борьба с коронавирусом в Китае
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.