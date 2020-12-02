Собянин открыл реанимационное отделение резервного госпиталя на ВДНХ

Первых пациентов там примут уже через несколько дней

В Москве улучшают оснащение временных госпиталей, которые были построены для больных с коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения 75-го павильона ВДНХ. На его базе, где уже работает резервный госпиталь, открыто реанимационное отделение для тяжёлых больных с ковидом.

Контролировать динамику течения инфекции, следить за результатами анализов, чтобы корректировать лечение сложного пациента – все это можно на расстоянии. Специальная аппаратура связывает с доктором. Если падает давление или меняется пульс, тут же подается тревога.

"Монитор, тут датчики: ЭКГ, давление, частота дыхания и температура. Он записывает все данные, пациент лежит, он подключен в течение суток", - объясняет постовая реанимационная медсестра Валентина Морозова.

То есть за пациентом следят постоянно. Ведь временный госпиталь на ВДНХ стал еще больше. Теперь здесь 2 крыла – северное, где находится отделение терапии, и южное – это, своего рода, реанимационная больница на 208 дополнительных коек. Здесь будут находиться тяжелые пациенты, большинство из них с сопутствующими заболеваниями. А значит, процесс лечения протекает нестабильно, говорят медики. И очень важно было оснастить госпиталь по всем современным стандартам.

"Здесь и аппаратура для протезирования дыхательной системы, здесь очень хорошие аппараты для проведения дезинтоксикационных методов, КТ, 6 коек гемодиализа для проведения заместительной почечной терапии", - говорит главврач Григорий Родоман.

И, конечно, аппараты ИВЛ, ведь здесь пациенты на полной кислородной зависимости. Сейчас у врачей нелегкий период. Каждый свободный час – на вес золота. Экономия времени здесь в приоритете. Не снимая защитную экипировку, врачи могут изучать анализы пациентов. Они видны на мониторе. Когда лаборатория провела все необходимые анализы, а здесь их целый спектр, данные отправляют в единую систему. Биохимический анализатор работает не останавливаясь. Ведь кровь у пациентов реанимации берут до 2 раз в день.

"Каждый день берут кровь, каждый день она делается. У этого аппарата производительность 1200 проб в час. То есть буквально через полчаса готов анализ", - говорит старший врач лаборатории Ольга Семенова.

Резервный госпиталь на ВДНХ на пару месяцев превратился в огромный медицинский центр. Оказывать помощь сюда направили лучших специалистов Москвы. Сергей Собянин отметил, что, помимо увеличения коечного фонда, важно создавать и палаты интенсивной терапии, где будет проведено полное лечение.

"Здесь, на ВДНХ, была создана уникальная реанимационная система, состоящая из более чем 200 коек, оснащенная всем самым современным оборудованием. Более того, созданы специализированные самые современные лаборатории, диагностическое оборудование, которого даже во многих современных клиниках нет. Поэтому с сегодняшнего дня, после ввода реанимационного отделения, этот резервный госпиталь будет работать не только для того, чтобы оказывать помощь не очень тяжелым больным, но и сможет вести полноценную работу, оказывать полноценную помощь", - сказал Собянин.

Сегодня в столице работает 5 резервных госпиталей, в которых развернуто более 6 тысяч коек. Этого стратегического запаса, говорят медики, должно хватить, чтобы в столице помимо экстренной помощи продолжали оказать и не менее важную плановую.

Елена Макарова, Юлия Степина, Евгений Рыбин, Александр Медведев. "ТВ Центр".

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