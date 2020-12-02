На станции БКЛ метро "Нагатинский затон" появится "Музей рыб"

Восточный участок БКЛ метро введут в эксплуатацию уже в 2022 году

Восточный участок Большой кольцевой линии метро введут в эксплуатацию уже в 2022 году. Сейчас идет строительство одной из станций – "Нагатинский затон". Проект сложный и необычный - работы ведутся буквально на полуострове. Зато оформление станции будет весьма необычным - авторы архитектурного проекта решили создать здесь своеобразный "Музей рыб".

Вся панорама "Нагатинского затона" - в смартфоне. За стройкой под землей следят в режиме онлайн. Каждый объект - под контролем. В котловане будущей станции уже установлены ограждающие конструкции. Сейчас идут монолитные работы.

"Происходит подготовка к монтажу стен, за бытовку пространство стены для демонтажа раскрепления, и наверху готовятся конструкции, которые потом будут собираться здесь в виде стен и платформ", - заявил руководитель строительства станции "Нагатинский затон" Петр Проворов.

Будущая станция строится в сложных гидрологических условиях - фактически на полуострове. Со всех сторон вода. Поэтому она максимально компактная. Поезда будут ходить в одном тоннеле вместо двух. Островные платформы расположатся по бокам.

Проходка гигантского щита начнется в начале следующего года. Из "Печатников" в "Нагатинский затон" придёт 10-метровая "Виктория".

"Пройдет под Москвой-рекой и выйдет в портальную стену демонтажной камеры, здесь мы его принимаем и через отверстия выдаем наверх, а в этот момент, не останавливаясь, мы ведем монолитные работы по возведению станции "Нагатинский затон", - рассказал руководитель строительства "МИП строй №1" Олег Щербаков.

Такое разделение работ значительно экономит время. К моменту проходки платформа будет уже фактически достроена.

Фундамент будущей станции БКЛ "Нагатинский затон" уже залит. Здесь будут установлены 4 эскалатора, по двум из них пассажиры будут спускаться на будущую платформу, где сейчас идут монтажные работы.

Как оформить эту станцию, решали на международном конкурсе. Победители - московская архитектурная мастерская. Авторы решили сделать здесь своеобразный "Музей рыб". Потолок вестибюля выполнят в виде чешуи. На стенах станции появятся крупные изображения рыб в технике "флорентийской мозаики". Возле прикассовой зоны разместят их точные изображения с кратким описанием. "Рыбное место" в московском метро обещают открыть в составе восточного участка БКЛ.

"Восточные участки БКЛ пока запланированы на 2022 год, мы в принципе в этом плане работаем. Как вы знаете, там в следующем году в марте месяце планируем закончить проходку Большой кольцевой линии", - сказал заместитель Мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Открытие станции "Нагатинский затон" на Большой кольцевой линии откроет жителям этого района Москвы пешую доступность к метро. Здесь же будут построены и новые дома по программе реновации.

Елена Сахно, Дмитрий Панов, Максим Силаев, "ТВ Центр".

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