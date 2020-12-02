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Ликвидацию масляного пятна на Москве-реке сняли на видео

15:13
  • среда
  • 02 декабря 2020

Его увидели возле набережной Тараса Шевченко

Специалисты Мосводостока локализовали большое масляное пятно на Москве-реке. Его обнаружили этим утром в районе набережной Тараса Шевченко, передает "ТВ Центр".

Уже известно, что существенного вреда окружающей среде оно не причинило. Воду оперативно обработали специальным жидким сорбентом. В ликвидации последствий были задействованы сразу несколько судов.

Одновременно с берега велись поиски источника загрязнения. Образцы неизвестного вещества уже отправлены на эспертизу. Нарушителям грозит административная ответственность.

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Ликвидацию масляного пятна на Москве-реке
Ликвидацию масляного пятна на Москве-реке
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