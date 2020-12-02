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Парк у Северного речного вокзала начали украшать к Новому году

15:26
  • среда
  • 02 декабря 2020

Там установили 12-метровую ель

Москву украшают к Новому году. Всё должно быть готово уже к середине декабря. Сегодня начали наряжать 12-метровую ель у  Северного Речного вокзала, передает "ТВ Центр".

Игрушки в этом году выполнены в театральной тематике. Также устанавливают декоративные конструкции, световые торшеры и деревья. А еще  огромный шар.

Многие украшения служат уже не первый год. После зимних праздников их отправляют на хранение, где приводят в порядок, проверяют буквально каждую лампочку и, если нужно, даже реставрируют. А вот от новых убранств в этом сезоне решили отказаться. Разве что вместо второго нуля - прошлогоднего символа - изготовят единицу. Впрочем, главное, что праздник будет.

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