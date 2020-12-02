Россияне рассказали о своих самых больших страхах

Потеря работы – не главный из них

Россияне больше всего боятся роста социальной несправедливости. Почти так же пугает их, по данным опроса ВЦИОМ, снижение доходов и дороговизна привычных товаров.

Социологи выяснили, что роста социальной несправедливости опасаются 70% респондентов, снижения доходов – 68% опрошенных, а недоступность привычных товаров на первом месте в списке страхов 67% россиян.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 30 октября. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки, как заверяют исследователи - 2,5%.

Как выяснилось, боятся россияне также отказа в оказании бесплатной медицинской помощи и ее плохого качества, а также возможной потери работы. Об этом заявили соответственно 62% и 44%. Меньше всего граждан пугают возможные беспорядки внутри страны, разгул преступности и обострение конфликтов между Россией и другими странами (27%).

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