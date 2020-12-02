Член Совфеда Инна Святенко: Цифровизация расширяет возможности предоставления социальных услуг

В скором времени людям не придется доказывать право на льготы

С 1 декабря вступил в силу механизм активного информирования россиян о мерах социальной поддержки, рассказала представитель Мосгордумы, председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

"В нынешнем мире, меняющемся и подверженном кризисам, государство с его мощной системой социальной поддержки, построенной на перераспределении налоговых и иных доходов, остается основой социальной и экономической стабильности. В России сейчас реализуется более 3 тыс. различных видов и программ социальной поддержки в денежной и натуральной формах, этими программами охвачены более 54 млн россиян", - отметила депутат.

Она обратила внимание, что раньше льготы предоставлялись по запросу граждан, тогда как сейчас данный механизм информирования о социальных услугах меняется: государство само выявляет, что тот или иной гражданин имеет право на определенный пакет социальной поддержки, и уведомляет их получателя.

Сенатор подчеркнула, что меняется и подход к гражданам, которым положены льготы. По ее словам, цифровизация позволяет выявлять потенциальных получателей льгот и выплат в автоматическом режиме, путем анализа баз данных граждан по соответствующим критериям. В ближайшем будущем система учета получателей социальной помощи станет единой для всей страны.

"Со временем необходимость предоставлять какие-либо документы для получения льготы также отойдет в прошлое", - резюмировала Святенко.

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