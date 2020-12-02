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Названы самые популярные книги десятилетия

14:27
  • среда
  • 02 декабря 2020

Спрос на художественную литературу упал на 25%

Онлайн-магазин Ozon назвал книги, которые россияне покупали чаще всего за последние десять лет.
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Самой продаваемой книгой в период с 2010 по 2020 годы стала книга "Хочу и буду" психолога Михаила Лабковского. С момента выхода в 2017 году на Ozon ее купили больше 100 тысяч раз.

На втором месте "7 навыков высокоэффективных людей" американского коуча Стивена Кови, а на третьем - "Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка" психолога Людмилы Петрановской.

Также в топ-10 вошли "Атлант расправил плечи" американской писательницы Айн Рэнд, "Пиши, сокращай" от Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой, "После трех уже поздно" японского воспитателя Масару Ибуки, "Подсознание может все!" тренера по саморазвитию Джона Кехо, "Альбом по развитию речи для самых маленьких" от Светланы Батяевой и Елены Савостьяновой, "Тонкое искусство пофигизма" американского писателя Марка Мэнсона.

Замыкает список книга "Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили" от Адель Фабер и Элейн Мазлиш.

Книги по психологии и нон-фикшн обходят по популярности художественную литературу – на нее спрос в последние годы сократился на 25%, пишет газета "Коммерсант".

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