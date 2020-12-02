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Медведь Врангель из Московского зоопарка получил на 30-летие арбуз

15:28
  • среда
  • 02 декабря 2020

И большой ледяной торт

Медведю Врангелю, которому исполнилось 30 лет, устроили настоящий пир в Московском зоопарке. Подарки расставили по всей открытой площадке, пока юбиляр отдыхал во внутреннем вольере.

Цифру "30" нарисовали на снегу брусникой и черничным вареньем. Свежую кету спрятали в любимую игрушку, а мясо - в коробку.

Ну а главное  - приготовили большой ледяной торт. Медведь с удовольствием пробовал угощения, а потом улёгся с огромным арбузом на снег. Похоже, этот десерт понравился Врангелю больше всего.

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