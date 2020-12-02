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Совфед одобрил закон об экзамене по русскому языку для иностранцев

15:12
  • среда
  • 02 декабря 2020

Мигрантам придется доказать знание русского языка, истории и законодательства

В Совфеде в среду, 2 декабря, одобрили закон о едином подходе к проведению комплексного экзамена по русскому языку и истории России для мигрантов. Согласно документу, проведение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства страны для иностранцев с последующей выдачей соответствующих сертификатов будет осуществляться образовательными организациями, которые имеют право проводить экзамен для иностранцев по этим дисциплинам.

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Отмечается, что срок действия сертификата будет устанавливаться российским правительством в зависимости от цели его получения. Для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу или патента он будет действителен в течение трех лет, а в случае получения вида на жительства сертификат будет бессрочным.

Также закон регулирует требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства страны в зависимости от цели иностранного гражданина, которых может быть три: постоянное проживание, временное проживание или трудовая деятельность, передает РИА Новости.

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